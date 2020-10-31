إنتر ميلان يعلن إصابة لوكاكو وشكوك حول لحاقه بمواجهة ريال مدريد

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعرض مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لإصابة في الفخذ.

وكان المهاجم قد شارك في المباراة التي تعادل فيها الإنتر سلبيًا بدوري أبطال أوروبا مع شاختار دونيتسك في كييف.

وجاء في بيان الإنتر: “خضع روميلو لوكاكو لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي في معهد هيومانيتاس في روزانو هذا الصباح بعد مشكلة ظهرت خلال مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد شاختار دونيتسك”.

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ومن المتوقع غياب لوكاكو عن مباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي مع بارما يوم السبت، وهناك شكوك حول لحاقه بمبارة الإنتر ضد ريـال مدريد في دوري أبطال أوروبا، المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.