الداخلية توضح تفاصيل حادث قتل المرأة والرجل السوريين في كركوك

اوضحت وزارة الداخلية، الجمعة، تفاصيل حادث قتل المرأة والرجل السوريين في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ان “مفارز مركز شرطة دوميز في قيادة شرطة كركوك التابعة لوكالة شؤون الشرطة شرعت بتنفيذ واجب امني بعد حصول حادث قتل في منطقة دوميز حي النداء، وعلى الفور تم التوجه الى محل الحادث”.

واضافت “تبين قيام شخص سوري الجنسية باطلاق النار على طليقته بعدة اطلاقات نارية وطعن شقيقها الحدث البالغ من العمر ١٦ سنة، اثر مشاكل عائلية والمطالبة بعودتها الى دار الزوجية”، مشيرة الى ان “الجاني قتل من قبل ابن عم المجنى عليها بواسطة آلة حادة (سكين) ثأرا لما قام به طليقها”.

واكدت انه “تم بعد ذلك استدراج الجاني والقبض عليه وضبط سلاحي الجريمة المسدس التركي والآلة الحادة (حربة) المستخدمين في تنفيذ الجريمتين”، لافتة الى انه “تم تدوين اقوال الجاني واعترف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق ع”.