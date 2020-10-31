العمل العراقي يستنكر التجاوز على شخص الرسول الكريم في فرنسا

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الجمعة المصادف ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ ، بيانا على خلفية التجاوز على شخص الرسول الكريم في فرنسا ، ومما جاء فيه:

يستغرب المجلس السياسي للعمل العراقي ويدين باشد العبارات التجاوز والرسوم المسيئة التي حدثت في فرنسا بلد الحرية والعدالة والمساواة كما تدعى على شخص رسول الانسانية محمد صلى الله عليه وآله.

وأضاف البيان: ان ما جرى يجب ان لا يمر مرور الكرام لما يحمل من مخاطر عنصرية وتطرف في الغرب ضد الاسلام والمسلمين ويهدد التعايش بين الامم وينذر بصدام الحضارات بما يقتضي عملا عاجلا وسريعا لايقاف ولجم هذه الاعمال الفردية.

وختم البيان بدعوة الدول الاسلامية الى توحيد مواقفها وتناسي خلافاتها فالمقدسات أغلى واعز من اي مصالح اخرى ، كما دعا البيان الى دعم اطلاق حملات للتعريف بالدين الاسلامي وسماحته في الدول الأوربية والتعريف بشخصية الرسول الكريم وصفاته واخلاقه السامية ودعوته السمحاء من اجل سحب البساط من دعاة التطرف ومعاداة الاسلام والمسلمين.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٠