Posted on by

النجف الأشرف تناصر الرسول محمد ص

Attachment thumbnail
إستنكارا ً لما يتعرض له رسول الإنسانية النبي محمد ص ، من هجوم وقح …

و نصرة ً للحق و العدالة …

جرى في يوم السبت الحادي و الثلاثين من تشرين الأول عام 2020 ، 31-10-2020 تجمع ٌ في ساحة ثورة العشرين الجبارة …ضم المئات من محبي النبي محمد ص من رجال الدين ، و أساتذة الجامعات ، و طلابها ، و المثقفين ، و العمال ، و الفلاحين ، و العشائر العراقية ، و كذلك الحضور الملفت للنظر للمرأة العراقية .. و هن يحملن الأعلام و اللافتات الملونة.. و يصدحن بشعارات منددة بالطغاة …

و ذلك في ساحة ثورة العشرين ،

و تخللها قراءة الأشعار الحماسية المُعبرة و الهوسات العشائرية  ، و حُملت لوحات ٌ تندد بالتصريحات السخيفة التي أدلى  بها مسيو ايمانويل ماكرون ، رئيس جمهورية فرنسا ، المنتهكة لحقوق مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم ،  الذي سرعان ما تراجع مساء هذا اليوم ، نتيجة الضغط الهائل من الدول ، و الهيئات ، و المنظمات الإنسانية ، و الأحزاب ، و رؤساء الحكومات ، حتى الأوربية ….

و بعد ذلك توجهت جموع المظاهرة إلى ساحة #الإمام_علي_بن_أبي_طالب ع في الميدان ، حيث أُلقي َ بيان المظاهرة ، و مطالبهم الحقة ، و النداء الذي وُجِّه َ للشعب الفرنسي و لمحبي الحرية و العدالة …

إن شرف المشاركة في هذا الإحتجاج الرائع ، و رفع راية النبي محمد ص ، يزيد المرء َ فخرا ً بالإنتساب لهذا العمل الجماهيري المُعبر عن الكثير الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم …

تحية إكبار و شكر لكل المشاركين ، و المشاركات ، و بالأخص للمنظمين و المنظمات ، و لكل الذين تجشموا عناء السفر من خارج مدينة النجف الأشرف ، و هم يحملون الأعلام و اللافتات الضخمة الملونة ، التي تظهر ولاءَهم و حبهم لنبي الرحمة ، الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم ..

في أيام إطلالته الجميلة على العالم … في ذكرى ولادته الرائعة …

#الدكتور_صاحب_الحكيم

عضو منظمة العفو الدولية

سفير السلام العالمي

ربيع الأول 1442 هجرية

تشرين الأول 2020 ميلادية

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close