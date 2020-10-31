(بالفيديو) مايا دياب تتحدى كريستيانو رونالدو في تمارين البطن !

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب بالأمس قبولها تحدي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، للقيام بأكبر عدد من تمرينات البطن في وقت مدته 45 ثانية فقط.

وفي التفاصيل، نشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام وهي تُمارس تمرينات البطن، موضحة أنها حطمت الرقم القياسي الخاص بالتمرينات بتجاوز الـ800 .

تجدر الإشارة إلى أن نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو دائماً ما يحث الناس على ممارسة الرياضة، من خلال نشره لمقاطع فيديو وهو يُمارس بعض الألعاب الرياضية من صالة الجيم بمنزله، بجانب المبادرات التي يُطلقها والتي كان آخرها الشهر الماضي لحث الناس على ممارسة الرياضة في المنزل خلال جائحة كورونا.