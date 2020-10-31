رئيس إقليم كوردستان يدين الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية ويعزي ذوي الضحايا

ادان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الجمعة ، الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية ، مقدماً تعازيه لذوي الضحايا والشعب والحكومة الفرنسيين.

وادى هجوم ارهابي في مدينة نيس ، امس الخميس ، الى مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأة جز المهاجم عنقها.

نيجيرفان بارزاني ، قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ، ” ادين هذا العمل الإرهابي الذي استهدف عدداً من المدنيين في مدينة نيس الفرنسية واوقع ضحايا”.

مضيفاً ” اقدم تعازيّ العميقة لعوائل وذوي الضحايا والشعب والحكومة الفرنسيين ” ، مردفاً ” اشاركهم الاحزان في هذا الوقت العصيب”.

وكانت فرنسا قد رفعت أمس الخميس ، مستوى التأهل الأمني في البلاد إلى أعلى مستوياته بعد هجوم مدينة نيس ، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول شارع التسوق الرئيسي بالمدينة. الذي شهد الهجوم الإرهابي .

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سينشر آلاف الجنود الإضافيين لحماية المواقع الهامة ومنها أماكن العبادة والمدارس، مع رفع درجة التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوى.