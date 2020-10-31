رئيس حكومة إقليم كوردستان يرحب بقرار ألمانيا تمديد مهام جيشها في العراق

رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الجمعة ، بقرار البرلمان الألماني ” البوندستاغ ” بتمديد مهمة القوات الألمانية ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش ، في العراق .

مسرور بارزاني ، كتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ” انضم إلى (وزير الخارجية الألماني) هايكو ماس للترحيب بقرار بوندستاغ (البرلمان الألماني) بتمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية ضمن التحالف الدولي ضد داعش وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق حتى كانون الثاني 2022″.

مضيفاً ” كانت لألمانيا دور رئيسي في الحرب ضد داعش، وفي دعم البيشمركة، بما في ذلك التدريب “.

وللجيش الألماني حوالي 90 مدرباً ومستشاراً عسكرياً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، يقدمون الدعم والتدريب لقوات البيشمركة . كما لديها قوات تقدم التدريب للجيش العراقي . كما تسهم ألمانيا في مهمة التحالف ضد داعش برادار للمجال الجوي للاكتشاف المبكر للطائرات والصواريخ.

ووافق البرلمان الألماني مجدداً، على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 15 شهراً أخرى بعد أن أيدت الغالبية لصالح تمديد المهمة.

وأكد وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، أن تنظيم داعش لا يزال خطيرا، حيث تقوم خلاياه النائمة بهجمات إرهابية في سوريا والعراق، وشدد على أهمية منع التنظيم من الانتعاش، مشيدا بقرار البرلمان.