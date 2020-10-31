رئيس حكومة إقليم كوردستان ينعي رحيل الشخصية الوطنية المعروفة نجم الدين كريم

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 31 تشرين الأول / أكتوبر 2020، بوفاة محافظ كركوك نجم الدين كريم بعد صراع مع مرضٍ لم يمهله طويلاً في أحد مستشفيات الولايات المتحدة.

وقال رئيس الحكومة في رسالة التعزية: «إلى عائلة الشخصية الوطنية المعروفة في كوردستان الدكتور نجم الدين كريم:

بمزيد من الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية والمناضل المعروف في كوردستان وصاحب المواقف الدكتور نجم الدين كريم».

وأضاف «لقد لعب الدكتور نجم الدين كريم، بدءاً من ثورة أيلول عندما كان مقاتلاً في البيشمركة وكقيادي في اتحاد طلبة كوردستان وصولاً إلى المنفى، دوراً مهماً في نضال الحركة التحررية لشعب كوردستان وتعريف الأوساط الدبلوماسية والأكاديمية العالمية بالقضية الكوردية».

وتابع مسرور بارزاني «وبعد تحرير العراق من النظام الدكتاتوري، كان له دور جلي وواضح كمحافظ لكركوك في تعزيز روح التعايش السلمي بين المكونات المختلفة والدفاع عن القضايا الوطنية».

وختم رئيس الحكومة بيانه بالقول: «وبهذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص العزاء إلى عائلته المحترمة وشعب كوردستان وبالأخص مدينة كركوك، مشاركاً أحزانهم، سائلاً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان».