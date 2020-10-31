كاتب كوردي سوري: العبث بالنفط سيؤلب واشنطن على PKK

أكد الكاتب الكوردي السوري المعروف هوشنك أوسي، اليوم السبت، أن الهدف من قيام حزب العمال الكوردستاني PKK تفجير أنبوب تصدير النفط الخاص بإقليم كوردستان هو محاولة لي ذراع الإقليم، مشيراً إلى أن العبث بالنفط سيؤلب الولايات المتحدة الأمريكية على الحزب.

وقال هوشنك أوسي في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك›، إن «أنبوب النفط، كان في متناول حزب PKK طيلة هذه السنوات، ولم يفجره. لماذا فجره الآن؟!» مؤكدا أن «الهدف من ذلك هو حركة لي ذراع لإقليم كوردستان، واستعراض قوة، وتهديد وتصعيد».

وأضاف أن «غباء قيادة PKK لا يصل إلى مستوى فهم واستيعاب؛ إن العبث بالنفط، سيؤلب واشنطن عليهم، وليس فقط بغداد وأربيل وأنقرة».

وتابع أوسي «كي يعيد جميل بايق (وهو قيادي بارز في PKK) مياه حزبه إلى مجاري نظام الأسد، كما كان في الثمانينات والتسعينات، عليه القيام ببعض الأعمال التي يرضى عنها نظام الأسد، أو بأمر منه».

واعتبر الكاتب الكوردي في نهاية منشوره، أن «أردوغان الغبي لو أفرج عن أوجلان، وهو قادر على ذلك

لكان عمل أوجلان بهدلة لبايق، كتلك البهدلات التي كان يتلقاها في دمشق في الثمانينات والتسعينات».

هوشنك أوسي