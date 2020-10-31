ناشط ومراقب سياسي : PKK كشف عن وجهه الحقيقي .. مستمر في معاداة إقليم كوردستان وشعبه

انتقد ناشط ومراقب سياسي كوردي ، اليوم السبت ، بشدة حزب العمال الكوردستاني PKK ، لمعاداته إقليم كوردستان وفعل كل مامن شأنه الاضرار به ، مشدداً بالقول ان PKK كشف عن وجهه الحقيقي.

وكان حزب العمال الكوردستاني PKK أعلن في بيان الخميس ، مسؤولينه عن تفجير أنبوب النفط الذي ينقل خام إقليم كوردستان الى الأسواق العالمية ، قائلاً بأن عناصره فجروا أنبوباً نفطياً لشركة “بوتاش” التركية في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين شمال شرقي تركيا.

مضيفاً ، بأن التفجير تسبب بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.

الناشط والمراقب السياسي ناصح غفور ، قال ان PKK ويوماً بعد يوم يستمر في خلق المشاكل لإقليم كوردستان ويواصل سياسة الاضرار بالاقليم وشعبه.

غفور لفت الى تفجير مسلحي PKK لانبوب نفط كوردستان ، قائلاً انه ” عمل إرهابي جبان .. يريدون بذلك الاضرار بإقليم كوردستان وقطع قوت شعبه وممارسة الضغط على الإقليم ” ، مردفاً ” بعمله هذا كشف PKK عن وجهه الحقيقي وعن زيف ادعاءاته بانه الحامي لإقليم كوردستان .. لقد اثبت بذلك انه ضد الاستقلال الاقتصادي للإقليم وضد شعبه “.

الناشط والمراقب السياسي الكوردي ، رأى بأن على PKK مراجعة نفسه وسياساته وان يستهدف الأماكن التي من المفترض ان الحزب تأسس من اجلها ، وتابع بالقول ان ” إقليم كوردستان تغاضى عن كل أخطاء هذا الحزب وقياداته تجنباً لاقتتال الاخوة ، لكن PKK لايراعي ذلك وتحول الى أداة بيد ايران ودول أخرى معادية للكورد وينفذ مايطلبونه منه”.