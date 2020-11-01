الرئيس بارزاني معزياً برحيل د.نجم الدين كريم : احزنني جداً خبر وفاته

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، ان خبر وفاة د.نجم الدين كريم احزنه جداً ، معزياً في برقية بالمناسبة عائلة وذوي الفقيد.

الرئيس بارزاني ، قال ” بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة د.نجم الدين كريم ” ، مضيفا ان ” هذا النبأ قد احزنني جداً” .

وتابع ” اقدم تعازي الى عائلته وذويه واشاركهم احزانهم ” .

مردفاً ” أدعو الله العلي العظيم ان يسكن الراحل فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

وكان د.نجم الدين كريم (71 عاماً) قد أصيب قبل أيام قليلة بجلطة دماغية أدخل على إثرها إلى العناية المركزة في احدى مشافي العاصمة الامريكية واشنطن، حسبما أفاد مكتبه.

مضيفاً ، إن المحافظ الشرعي لمدينة كركوك توفي في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت واشنطن متأثراً بإصابته بالجلطة الدماغية الحادة.

لافتاً ، إلى أن جثمان الراحل سيعاد إلى كوردستان ليدفن فيها مؤقتاً، لحين «تتحرر مدينة كركوك وتنعم بأمن واستقرار قوات البيشمركة» ليدفن في مسقط رأسه فيها بشكل دائم.