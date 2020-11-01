الريال يقسو على هويسكا برباعية في الدوري الإسباني

انتزع فريق ريـال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، بفوزه على ضيفه هويسكا 4 – 1، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا فوز أتلتيك بلباو على أشبيلية 2 – 1، وأتلتيكو مدريد على أوساسونا 3 – 1.

وتقدم ريـال مدريد بهدف سجله إدين هازارد في الدقيقة 40، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث للريال في الدقيقة 54، ثم سجل هويسكا هدفه الوحيد في الدقيقة 74 عن طريق ديفيد فيريرو، قبل أن يختتم بنزيمة أهداف الريال بتسجيل الهدف الثاني له والرابع للريال في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ريـال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد هويسكا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وبهذا الفوز، استعاد الريال توازنه بعد تعادله أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 2/2 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هذا الفوز هو الخامس للريال في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، علما بأن له مباراة مؤجلة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لهويسكا مقابل التعادل في خمس مباريات.