الكاظمي: الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق، معتبراً أن الأزمة الحالية التي يمر بها العراق دفعت بالحكومة الى التخطيط المدروس.

وأكد الكاظمي خلال الملتقى الاقتصادي والتجاري العراقي-المصري في بغداد، على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن “الأزمة الحالية التي يمر بها العراق بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية دفعت بالحكومة الى التخطيط المدروس، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص”.

ولفت الكاظمي الى أن “الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق واضحة بهذا الاتجاه”.

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد، في حزيران الماضي، أن الحكومة اعدّت “ورقة بيضاء” للإصلاحات المرتقبة.