بسبب كورونا.. جونسون يعلن إغلاقًا عامًا في بريطانيا لمدة 4 أسابيع

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم السبت، عن حزمة جديدة من إجراءات الإغلاق، لمدة 4 أسابيع اعتبارًا من الخميس المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا في بلاده.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة، إنه حال التزم البريطانيين بالإجراءات فيمكن للعائلة البريطانية أن تجتمع في عيد الميلاد.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني، المواطنين بالبقاء في منازلهم اعتبارًا من الخميس المقبل وعدم الخروج إلا للضرورة، معربًا عن تفهمه للضرر الواقع بسبب الإغلاق الجديد.

وأكد أن الحكومة البريطانية، لن تسمح أن يدمر الفيروس مستقبل الشعب البريطاني.

وقال جونسون، إن البرلمان البريطاني سيصوت الأربعاء المقبل على إجراءات الإغلاق.