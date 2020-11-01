تعليق العملية التعليمية «مؤقتاً» في إقليم كوردستان

بعد تسجيل إصابات بـ «كورونا» في صفوف الطلبة والمعلمين

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان الأحد، تعليق العملية التعليمية في المدارس شهراً كاملاً بعد تسجيل إصابات بين الطلبة والمعلمين في العديد منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي: «تم تعليق الدراسة لغاية الأول من شهر كانون الأول / ديسمبر 2020».

ومن المقرر استمرار برامج التعليم عن بعد (أونلاين).

وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» بعدما تلقت وزارة الصحة تقريراً من وزارة التربية عن تزايد الإصابات بين الطلبة والمعلمين.