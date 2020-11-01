رسالة الى الأستاذ أنور عبد الرحمن مؤسس صحيفة صوت العراق المحترم

بأسمي وأسم عائلتي وبأسم أخي عبد الستار نو رعلي نقدم لكم عميق الشكر والأمتنان على كرم تقديمكم التعازي بفقداننا لعزيزتنا أبنة أختنا الكبرى نظيرة أسماعيل كريم الأديبة والقاصة والشاعرة ورئيسة منظمة حقوق الأنسان للكورد الفيلية في مدينة السليمانية وانتقالها الى جوار العلي القدير رب العالمين وبهذا المصاب الجلل تلمست كلمات التعزية شغاف قلوبنا بدفء السكينة فجزاكم الله خيرآ أخي الكريم وعسى الله أن يرحم موتاكم ويدخلهم فسيح جناته ويجعل في قبورهم روائح الجنة ويتوجكم تاج الصحة والسلامة.

أختك

فضيلة مرتضى