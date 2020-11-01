محما خليل: PKK أنشأ سجوناً سرية جديدة في سنجار بعد اتفاق أربيل – بغداد

أكد قائمقام قضاء شنگال (سنجار)، اليوم الأحد، أن حزب العمال الكوردستاني PKK بات عامل قلق للمواطنين في القضاء، حيث أنهم يقومون بخطف الأطفال والأهالي وأنشأوا سجوناً سرية جديدة.

وقال محما خليل : «كان المقرر بموجب اتفاق حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية أن يخرج حزب العمال الكوردستاني من شنگال، ولكن PKK زاد من انتهاكاته بحق المواطنين وتحركاته في القضاء، ويقوم بالاعتداء على الأهالي وأنشأ سجوناً سرية جديدة ويقوم بخطف الأطفال والناس»، وأضاف «يجب ألا تكون لهم أية صلة بإدارة شنگال وأهله، لأنهم قوة غير شرعية، وكل ما يحدث في شنگال حالياً من انتهاكات يتحمل PKK مسؤوليته».

محما خليل

وبين قائمقام شنگال، أن العمال الكوردستاني يمنع عودة النازحين إلى القضاء، لأن وجود PKK يحول دون قدوم المنظمات الدولية والإنسانية إلى شنگال، كما أن تركيا تواصل قصف واستهداف القضاء بسبب تواجد العمال الكوردستاني فيه.