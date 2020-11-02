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إبادة الثورة العراقية

للأسف استطاعت الحكومة العراقية المنطوية تحت خيمة المليشيات المسلحة والجماعات التابعة لي إيران أن تشوه سمعة الثوار من خلال زج بعض الاشخاص التابعين لها وهذ لعمل فتنه بين الناس والثوار الذين خرجوا مطالبين بحقوقهم والقصاص من الفاسدين الذين كانوا يحكمون البلاد بعد تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق وكما نعلم خروج كثير من الناس من خريجين وعاطلين عن العمل مطالبين بأبسط حقوقهم وهي العيش الكريم وبعد نجاح الثورة وتشكيل حكومة جديدة من قبل رئاسة الجمهورية واختيار الكاظمي كارئيس للوزراء شاهدنا ليس هناك أي تغير ملحوظ فقط وعود وصفها البعض بالوعود الكذبة عادوا الثوار من جديد ولكن هذا المرة شاهدنا قتل المتظاهرين السلميين وتصفية بعض الناشطين السياسيين والمدنيين على يد مسلحين مجهولين

ومن ثم شاهدنا مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لجماعات في ساحة التحرير مركز الاعتصامات تسيئ للثورة هذا ما أدى هذا النشاط لعمل فجوة بين الناس والمتظاهرين
بقلم احمد السراي
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