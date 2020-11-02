القبض على عدد من المتهمين خلال المرحلة الثانية من الوعد الصادق

انطلقت القوات الامنية، أمس الاحد، بعملية جديدة من “الوعد الصادق” بمرحلتها الثانية، لنزع الأسلحة غير المرخصة وتحقيق الأمن في محافظة البصرة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (المدى)، أن قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها انطلقت لتنفيذ عمليات “الوعد الصادق” المرحلة الثانية الصفحة الرابعة.

وأوضحت الخلية، أن العملية انطلقت على محورين، الشمالي لواء المشاة 36 ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي لمداهمة وتفتيش مناطق “المدينة، والقرنة، والدير، والماجدية، والكرمة” شمالي البصرة.

وأكملت، أما المحور الجنوبي فكان فيه، قيادة حدود المنطقة الرابعة ولواء مغاوير القيادة ومديرية شرطة البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي لمداهمة وتفتيش مناطق الزبير، وأبي الخصيب وقيادة القوة البحرية (أم قصر).

وأضافت الخلية، أن العملية تهدف لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني، بنتائج حققتها القوات الأمنية اذ تمكنت في المحور الشمالي من إلقاء القبض على (8) متهمين، وضبط مشروبات كحولية، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحًا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.