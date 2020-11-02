القبض على 8 مسلحين في نينوى وكركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، امس الاحد، القبض على 7 عناصر من داعش في محافظة نينوى، في حين أكدت قيادة الشرطة الاتحادية، القبض على داعشي آخر في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من القاء القبض على (7) إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

واضافت، أنه “تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وفي سياق متصل أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك، وبحوزته قاعدة بيانات.

وقال اللواء محمد جواد جعفر، قائد الفرقة الآلية في بيان تلقته (المدى)، إن “قوة من اللواء الآلي الثالث تمكنت من القاء القبض على الإرهابي المطلوب (ج م ع) بعملية أمنية تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد المطلوب ضمن قرية (المرة) بكركوك”.

وأضاف البيان، أن المتهم “ضُبط بحوزته فلاش ميموري يحتوي على قاعدة بيانات لعصابات داعش الإرهابية، وقد تم إحالة الإرهابي والمضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.