بتوجيه من السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين …وزارةالهجرة توزع اكثر من (143) الف حصة اغاثية …

بين النازحين و العائدين في عدد من المحافظات
وزعت وزارة الهجرة و المهجرين في الايام الماضية (143,243) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة و الاسر العائدة في محافظات ( دهوك و السليمانية و نينوى و كركوك و الانبار و صلاح الدين و بابل ) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس و مفروشات ارضية ) .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (39,193) حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات ( ايسليان و مام رشان و شاريا و جم مشكو و مامليان و داودية و الشيخان ) ، كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (28,167) حصة اغاثية بين النازحين مركز المحافظة و كلار و دربندخان و كفرى و جمجمال و قورتو و بازيان و رانية و كوكس و دوكان و سيد صادق و كلار و شارة زوور و مخيمات عربت و اشتي ، اضافة الى توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة كركوك (3,200) حصة اعاثية بين الاسر النازحة في مخيم ليلان .
واضاف ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة نينوى وزع (25,211) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى و جبل سنجار فضلا عن الاسر النازحة في مخيمات السلامية و الجدعة الخامس “.
و تابع جهاكير ان” فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (22,635) حصة اغاثية بين العائدين لمناطقهم في اقضية الرمادي و الفلوجة و هيت و الخالدية وناحية الصقلاوية ، الى جانب النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة ، مشيرا الى ان كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (8,342) حصة اغاثية بين النازحين في قضائي الطوز و الدجيل ومخيم الكرامة اضافة الى العائدين في قضاء بلد و نواحي مكحول و الصينية وحمرين و يثرب .
ونوه الى ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (14٫995) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في قضائي خانقين و بعقوبة ومخيمي الوند 1 و 2 وبين الاسر العائدة لمناطق سكناها في قضاء بعقوبة و ناحيتي جلولاء و قره تبه ، لافتا الى ان كادر فرع الوزارة في محافظة بابل وزع (1,500) حصة اعاثية بين النازحين في المحافظة “.