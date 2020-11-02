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بتوجيه من السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين …وزارةالهجرة توزع اكثر من (143) الف حصة اغاثية …

 بين النازحين و العائدين في عدد من المحافظات

 وزعت وزارة الهجرة و المهجرين في الايام الماضية (143,243) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة و الاسر العائدة في محافظات ( دهوك و السليمانية و نينوى و كركوك و الانبار و صلاح الدين و بابل  ) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس و مفروشات ارضية ) .

  وذكر  مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (39,193)  حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات ( ايسليان و مام رشان و شاريا و جم مشكو و مامليان و داودية و الشيخان )  ، ‏كما وزع كادر فرع الوزارة في ‏محافظة السليمانية (28,167) حصة اغاثية بين النازحين مركز المحافظة ‏و كلار و دربندخان و كفرى و جمجمال و قورتو و بازيان و رانية و كوكس و دوكان و سيد صادق و كلار و شارة زوور و مخيمات عربت و اشتي  ، اضافة الى توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة كركوك (3,200) حصة اعاثية بين الاسر النازحة في مخيم ليلان .

واضاف ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ‏نينوى وزع (25,211) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى و جبل سنجار  فضلا عن الاسر النازحة في مخيمات السلامية و الجدعة الخامس “.

 و تابع جهاكير  ان” فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع  (22,635) حصة اغاثية بين العائدين لمناطقهم في اقضية الرمادي و الفلوجة و هيت و الخالدية وناحية الصقلاوية ، الى جانب النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة ‏ ، ‏ مشيرا الى ان كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (8,342) حصة اغاثية بين النازحين في قضائي الطوز و الدجيل ومخيم الكرامة  اضافة الى العائدين في قضاء بلد و نواحي مكحول و الصينية وحمرين و يثرب .

 ونوه  الى ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (14٫995) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في  قضائي خانقين و بعقوبة  ومخيمي الوند 1 و 2 وبين الاسر العائدة لمناطق سكناها في قضاء بعقوبة و ناحيتي جلولاء و قره تبه ، لافتا الى ان كادر فرع الوزارة في محافظة بابل وزع (1,500) حصة اعاثية بين النازحين في المحافظة “.

 

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