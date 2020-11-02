بيان من الرئيس بارزاني الى الرأي العام الكوردستاني

وجّه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم السبت ، بياناً الى الرأي العام الكوردستاني بخصوص الأوضاع الراهنة المعقدة والاستثنائية في المنطقة ، والأزمات التي تواجه البلاد ، داعياً الكوردستانيين الى مواجهتها بواقعية .

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال في بيان ، انه “في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة ، والأزمات التي تواجه بلادنا ، أرى من الضروري ان أطالب كل فرد كوردستاني ان يواجه بواقعية هذا الظرف الاستثنائي ، وان يكونوا على مستوى المسؤولية التأريخية وان يخطوا نحو انهاء التوتر والصعاب” . مشدداً على ان “كوردستان احوج مايكون اليوم من اي وقت آخر الى ابناءه المخلصين لحماية وطنهم من المؤامرات والصعاب التي يواجهها”.

الرئيس بارزاني ، أضاف ، ان “التأريخ يشهد لنا ، ونفتخر ، بأننا حرّمنا الاقتتال الكوردي الكوردي ، لان شعب كوردستان وكل الأطراف تضررنا كثيراً من القتال وعدم التضامن والفرقة”.

مردفاً ، ” لكن يجب ان لايُفسر موقفنا هذا بشكل خاطىء وان يتم استغلاله لتحدي السلطة القانونية في إقليم كوردستان ، ويتم محاولة فرض إرادة مسلحة غير قانونية على أهالي كوردستان” . مستدركاً بالقول ” يجب ان لايُفسر تحريم الاقتتال الكوردي بأن يتم تخريب الاستقرار والامن في مدننا وقرانا وقصباتنا وان يُجبر مواطنونا على ترك منازلهم ومناطقهم ويكونو ضحايا ويستشهدوا من دون وجه حق ، دون ان يحرك احد ساكناً” .

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول انه ” بعد الهجوم الوحشي لارهابيّ داعش توجه مقاتلو البيشمركة البواسل الى جبهات القتال ضد الإرهابيين ، وتم إخلاء الكثير من المناطق الحدودية ” . مضيفاً ، ” لكن مع الأسف ومنذ ذلك الحين وبدل ان يدعموا ويساندوا تجربة إقليم كوردستان ، احتل مسلحو PKK هذه المناطق الحدودية ولاحقاً أخرى غيرها ، وفرضوا انفسهم كبديل عن حكومة إقليم كوردستان ومنعوا الأهالي من إعمار منازلهم وقراهم ، واذا ما أرادوا زيارة مناطقهم يفرضون عليهم الضرائب والاتاوات” . مردفاً ، ” من دون شك ان هذه الممارسات ليست محل قبول “. مشدداً ان ” المواقف الوطنية وحماية الاوطان تكون بالافعال وليست بالاقوال” .

الرئيس بارزاني ، أضاف ” هنا يجب ان يتذكروا (PKK). “عندما كانوا في بداية انطلاق نشاطهم ، كيف قدمنا لهم كل الدعم ، لكنهم وعلى العكس ابدوا موقفاً غير رجولي وفرضوا علينا لاحقاً القتال في عدة مراحل ، ما الحق الضرر بنا جميعاً .

واردف الزعيم الكوردي ، بالقول ان افضل موقف الان هو احترام السلطة الشرعية والقانونية لإقليم كوردستان ، وإخلاء المناطق التي تم احتلالها عبر فرض القوة المسلحة ، وباتت مصدر خطر على مواطني إقليم كوردستان . مشيراً الى انه الى الان فإن مئات القرى لم يتم إعمارها وتحولت الى ساحة للقتال بسبب تواجد مسلحي PKK.

وختم الزعيم الكوردي ، بيانه بالقول ، ” وهنا ومن اجل عدم توتير أوضاع بلادنا اكثر من ذلك ، وإعمار المناطق المدمرة ، ادعو جميع الأطراف الى قطع الطريق على زيادة التوترات واحداث غير مرغوبة فيها ، يجب عدم السماح لاي جهة بفرض نفسها بشكل غير قانوني ، وان يساندوا نضال وتضحيات البيشمركة وشعبنا المظلوم ، وان يكونوا على مستوى المسؤولية في هذه المرحلة” .