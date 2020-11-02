حول ما يسمى بالمعارضة السياسية، بيلاروسيا انموذجا

د . نجم الدليمي

## .. يلاحظ ان اميركا وحلفائها وعبر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية وبالتنسيق مع حلفائهم في بولونيا واوكرانيا وجمهوريات البلطيق والجيك…. صنعوا ما يسمى بالمعارضة البيلاروسية بعد فشلهم في الفوز بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، وهدف هذه القوى هو العمل على تقويض النظام الوطني والشرعي في جمهورية بيلاروسيا، وباي وسيلة كانت.

**ان جميع ما يسمى بالمعارضة السياسية والتي صنعت ومولت ودربت…. من قبل المخابرات الغربية وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية…. ، في الغالب قيادة هذه المعارضة السياسية هي غير وطنية وتعمل ليس لصالح شعبها…. بل تنفذ مخطط اجنبي يصب لصالح من يمولها بالدرجة الأولى وهذا الاسلوب اللاشرعي واللاقانوني بدا يستخدم من قبل اميركا وحلفائها المتوحشين بهدف تقويض الانظمة الوطنية الرافضة للنهج الاميركي المتوحش، وهؤلاء ((القادة)) شكلوا ويشكلون طابور خامس وعملاء النفوذ وادوات طيعة ومنفذة ومخربة لصالح اسيادهم وليس لصالح الشعب.

##في 22/10/2020، دعت سفتلانه تيخانوفسكيا، ممثلة ما يسمى بالمعارضة البيلاروسية، الشعب البيلاروسي في حالة ان الرئيس الشرعي الاكسندر لوكيشينكا لم يسلم السلطة لها في يوم 25/10/2020، دعت الشعب البيلاروسي للخروج للشارع يوم 26/10/2020 احتجاجا ضد الرئيس البيلاروسي الاكسندر لوكيشينكا الذي فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 80 بالمئة، و حصلت هي على 10بالمئة فقط من الاصوات، وبسبب دعم اميركا وبريطانيا وبولونيا اوكرانيا وجمهوريات البلطيق والجيك.. لها ادعت انها الفائزة في الانتخابات….

###ناشدت الشعب البيلاروسي وهي في المنفى علي الشعب البيلاروسي ان يقوم بالاتي::

** عدم شراء البضائع الوطنية في السوق البيلاروسي.

** سحب جميع المدخرات المالية من البنوك البيلاروسية.

##وقف جميع وسائط النقل البرية وسكك الحديد…..،

##تدعوا العمال بعدم الدوام اي وقف الانتاج

##تدعوا الطلبة عدم الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات في بيلاروسيا

##تدعوا القوات المسلحة والشرطة والقوات الخاصة التمرد على السلطة.

***كما دعت جميع العاملين في الاقتصاد الوطني البيلاروسي عدم الذهاب للعمل وسوف تقدم لهم الاجور والمرتبات……، وسوف تدفع المرتبات للمتقاعدين…….، وبعض الدراويش يصدقون ذلك، وان ثمن ما يسمى بالثورة الملونة لبيلاروسيا هو نحو 7 مليار دولار، الهدف الرئيس من ذلك هو فصل الشعب البيلاروسي عن الشعب الروسي، ابعاد بيلاروسيا عن روسيا، والدخول في الناتو،ومنع استخدام اللغة الروسية في بيلاروسيا والخروج من جميع المعاهدات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية مع روسيا واقامة الحدود مع روسيا وغيرها من الشروط الاخرى، ناهيك عن الاطماع اللامشروعة واللاقانونية لبولونيا في الاستحواذ على القسم الغربي من بيلاروسيا وضم ذلك لبولونيا، ناهيك عن اطماع جمهوريات البلطيق اتجاه بيلاروسيا.

سؤال مشروع؟

هل ما تم ذكره اعلاه وغيره ينم على ان ما يسمى بالمعارضة البيلاروسية هي معارضة وطنية؟ ام معارضة عميلة وطابور خامس وعملاء نفوذ ينفذون توجيهات من يقدم لهم العلف المادي….. ، من اجل تقويض النظام الوطني والشرعي في جمهورية بيلاروسيا؟

***انما يسمى بالمعارضة البيلاروسية سوف لن تحقق اهدافها اللامشروعة واللاقانونية وسوف تفشل في تنفيذ السيناريو الذي رسم لها والسبب يعود الى ان الرئيس البيلاروسي الاكسندر لوكيشينكا يحضى بدعم من الشعب البيلاروسي وان الجيش والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات والقوات الخاصة تقف مع الشرعية والقانون.

##نعتقد على الرئيس البيلاروسي الاكسندر لوكيشينكا ان يقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهوريات البلطيق واوكرانيا وبولونيا الجيك….، لانهم لم يعترفوا بنتائج الانتخابات الرئاسية، وغلق الحدود مع هذه الدول التي تدعم ما يسمى بالمعارضة البيلاروسية بهدف تقويض النظام في بيلاروسيا، والعمل على تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية سياسياً واقتصادياً وأمنيا….. اكثر ومعالجة بعض المشاكل السياسية والاقتصادية… مع روسيا الاتحادية، واعتقد من الضروري ان يتم الاعتراف بالقرم وابخازيا….، والعمل على انجاز الاتحاد بين بيلاروسيا وروسيا وخاصة في الميدان الاقتصادى كما هو معمول به في الميدان العسكري.