رباب كنعان تعتزل الفن من دون سابق انذار

فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان، جمهورها ومتابعيها على حسابها الخاص في الـ”فيسبوك”، بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، دون أن تكشف السبب وراء ذلك.

وكتبت كنعان: “عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي”، وأحدث الخبر تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومحبيها، وسط استغراب من جانب البعض، خصوصا أنها لم تمهد له مسبقا أو تشير إلى أنها تفكر فيه، غير أن البعض تمنوا لها التوفيق والنجاح في حياتها. وبرعت كنعان في أداء الأدوار الاجتماعية والتراجيدية والرومانسية، كما نجحت في الكوميديا، وشاركت أيضاً في عدد من أعمال البيئة الشامية.

ويبقى دورها “وردة” في مسلسل “يوميات جميل وهناء”، من أبرز الأدوار التي لعبتها خلال مسيرتها الفنية، كما قدمت العديد من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، حيث اشتهرت بشخصية “مايا” في مسلسل “الفصول الأربعة”، بينما كانت آخر مشاركة فنية لها في المسرح كمخرجة مساعدة لمسرحية “أدرينالين”.