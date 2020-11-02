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على خلفية تقاسم موارد الحواجز .. ميليشيات أنقرة تتقاتل في سري كانيه

اندلعت اشتباكات عنيفة ، مساء اليوم الأحد ، بين الميليشيات الموالية لأنقرة نفسها في مدينة سرى كانيه (رأس العين)، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

مصادر من المنطقة أفادت أن ” اشتباكات عنيفة اندلعت بين ميليشيا السلطان مراد و ميليشيا الفرقة 20 في مدينة سرى كانيه (رأس العين) ، ما أسفر عن مقتل عنصر من ميليشيا السلطان مراد وإصابة عدد آخر من الطرفين”.

مشيرة ، إلى أن ” الاشتباكات حدثت على خلفية تقاسم الموارد في الحواجز الموجودة في المدينة وريفها وسط استياء شعبي في المنطقة”.

يذكر أن اشتباكات مماثلة اندلعت بين الفصائل الموالية لتركيا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم في مدينة سرى كانيه ما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا بينهم مدنيون.

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