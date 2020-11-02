كاتانيتش يعلن تشكيلة المنتخب العراقي لوديتي الأردن واوزبكستان

أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الحالي في دولة الامارات، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

واختارَ كاتانيتش 24 لاعباً ضمن قائمة الفريق لتجمع العاصمة العراقية بغداد قبل السفر الى دبي لخوض المباراتين، وضمتْ قائمة المنتخب كلاً من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وريبين سولاقا وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسين علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي لخط الهجوم.