  اجمل الذكريات مع جوهرة المدينة

من المعروف لدى كل انسان السفر لغرض التمتع او لأداء مناسك الحج او العمرة .و قد يمر بذكريات جميلة عن تلك السفرة قد تذكر على مدى الايام و السنين .هذا الاحساس الجميل احسست به عندما دخلت على شركة جوهرة المدينة (الوارث سابقاً) في عام 2012 لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية .فقد لا يصدق المرء مدى سعادتي مع هذه الشركة من خدمات متكاملة و كادر مميز جعلتني لا انسى تلك الايام .و الامل يراودنني في السفر مجددا .و اعادت لي اجمل الايام في تلك اللحظات .و لا سيما مع مدير الشركة (الحاج احمد) الذي تعجز الكلمات عن ذكر صفاته و خصاله الغنية عن التعريف .فهو بمثابة الاب الحنون و الشخص المخلص في جميع صفاته .فكان خير الدليل للمسافرين و ذو صدر رحب بحيث قد يصعب على البعض الحصول على مثل هكذا شخص حامل كل صفات الانسانية جمعاء .و قد تكررت الزيارة في عام 2019 .و كانت اجمل واحلى ايام يشهد لها التاريخ .فها نحن اليوم مقبلين على عام 2021 .و لازالت تلك الايام باقية في ذاكرتي .علماً انني سافرت قبلها الى عدة دول .فكان حديثي عن تلك الايام الجميلة لا ينقطع بين الحين و الاخر .و هنا لابد لنا ان نطرح بعض الامور التي تكون مؤسفة احياناً .فمنذ هذه الذكريات شاهدت مدى انتشار عامل الانسانية من جميع النواحي في المملكة العربية السعودية .جعلتني اتألم لما يحدثٌ اليوم من انعدام الروح الوطنية في العراق بعكس الدول الاخرى .ولعل هذا العامل من اشد العوامل كونه يمثل اساس المجتمع .و العامل الانساني المتواجد في كل البلدان .و هنا قد تطرح اسئلة كثيرة .قد تكون مجهولة المصير .لماذا نجد تماسك الدول في حين العراق يعيش وسط صراعات سياسية منذ اكثر من 17 عاما و سط فوضى عارمة .و قد يأخذنا الحديث اياماً و ليالي و لكن دون جدوى .ومن الجدير بالذكر ان شركة (جوهرة المدينة ) كانت الشركة السباقة في التصدي لازمة فيروس كورونا من حيث مستوى تقديم الخدمات الطبية للمسافرين في داخل العراق سواء كانت سفرات دينية او الى شمال العراق الحبيب ,و ختاماً نتمنى لشركة جوهرة المدينة كل التقدم و الازدهار ……..

فواز علي ناصر الشمري