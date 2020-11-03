رد على شبهات أثيرت ضد تجمعنا 3/3

موقف التجمع من الفساد المالي: جاء في ثوابت التجمع تحت «عنوان

محاربة الفساد المالي»: «يُعَدّ الفساد داخل التجمع خطا أحمر، يستبعد كل من يثبت تورطه فيه من صفوفه، مهما كان موقعه،

وبأي مستوى من مستويات الفساد، سواء بصورة رشوة لموظف، أو غش أو احتيال في عمل تاجر أو رجل أعمال، أو غيرها. و

يسعى التجمع لنشر ثقافة مقت الفساد ورفضه ومحاربته، ليس على مستوى الدولة وحسب،

بل على مستوى المجتمع، بنبذ فساد الموظف وعدم تشجيعه عليه، وكذلك فساد التاجر وصاحب المهنة الحرة ورجل الأعمال والمعلم والطالب، أو غيرهم، حتى يصبح الفساد ظاهرة ممقوتة ومدانة في المجتمع بجميع مستوياتها ومن أي صدرت

».

وجاء في البرنامج السياسي تحت عنوان «

استئصال الفساد المالي»:

«

يطالب التجمع بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات الواجبات الملقاة على الدولة، وذلك بأعلى درجات الجدية، ووفق برنامج علمي، يستفاد فيه من تجارب دول أخرى نجحت في القضاء على الفساد، كما يطالب بالمباشرة بالإسراع بمقاضاة كل السياسيين المتورطين في الفساد، وسرقة أو هدر المال العام، واسترجاع الأموال المسروقة، وكذلك بحظر كل الأحزاب التي يثبت أنها كانت أداة من أدوات الفساد أو تسترت على المتورطين فيه في صفوفها، كما يجب التحقيق في ممتلكات كل أطراف العملية السياسية بعد 2003، واستجوابهم وإلزامهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصادرها من خلال تفعيل قانون «من أين لك هذا؟»، ومحاسبتهم على إفقار البلد وتبديد ثرواته.» وهذا يشمل الهاربين إلى خارج العراق منذ 2003 باستقدامهم عبر الإنترپول. ومحاربة الفساد تشمل الفساد المبطن،

بإلغاء الرواتب والمخصصات المبالغ بها لكبار المسؤولين، وكل الهدر المالي للرفحاويين والذين يتقاضون أكثر من راتب، وأصحاب ما يسمى بالخدمة الجهادية وسائر المسميات، واالرواتب التقاعدية للمسؤولين منذ 2003.