عالية نصيف تهنئ الشعب العراقي بسقوط حوت الفساد (وكيل وزارة الكهرباء السابق) في قبضة العدالة 

أشادت النائبة عالية نصيف بالقرار الصادر من اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد باعتقال وكيل وزارة الكهرباء السابق الذي دمر قطاع الكهرباء في العراق طيلة السنوات الماضية .

وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات التي كشفنا فيها ملفات الفساد التي تخص هذا (الحوت) ، وكنا نرمز إليه في بياناتنا بالرمز (ر.ح) ، وقد أشارت إليه اللجنة اليوم بإسمه الصريح (رعد الحارس) ، ولطالما تساءلنا: أليس لهذا الشعب المظلوم الذي عانى من انقطاع الكهرباء في حر الصيف شخص أو جهة تعيد إليه حقه وتحاسب الفاسدين الذين نهبوا ثرواته بصفقاتهم الفاسدة وحرموه من أبسط حقوقه؟ واليوم تحققت العدالة وسقط هذا الفاسد في قبضة العدالة “.

وأضافت نصيف :” نرجو من اللجنة الموقرة العودة إلى بياناتنا السابقة المعززة بالأدلة والوثائق التي تدين هذا الفاسد، وأن تسترجع منه كل المليارات التي نهبها من المال العام، ونهنئ الشعب العراقي بالقبض على هذا الفاسد، وقريباً جدا سنرى بقية الفاسدين في قبضة العدالة وخصوصاً الفريق المتواطئ مع (ر.ح) “.