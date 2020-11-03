قيادي كوردي سوري: ENKS يرفض استخدام التعليم بالكوردية للدعاية السياسية

’’نرفض التعليم على يد كوادر غير مختصين ومناهج غير معترف بها’’ …

أكد مسؤول في المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم الاثنين، أن المجلس يفضل التعليم باللغة الأم في غربي كوردستان (شمال سوريا) لكن ليس على حساب سوية التعليم والاعتراف بالشهادة العلمية، مبينا أن ENKS يرفض التعليم على يد كوادر غير مختصين، واتباع مناهج غير معترف بها من قبل المنظمات التعليمية الدولية، مشدداً على أن المجلس يرفض التضحية بمستقبل جيل كامل واستخدام التعليم بالكوردية للدعاية السياسية.

وقال عبد الله كدو، ممثل المجلس في الائتلاف الوطني المعارض، إن «الحركة الكوردية في سوريا منبثقة من آلام وآمال الشعب الكوردي في سوريا، وهي تستند على نهج سلمي، بعيد عن المغامرة، منطلقة من أرضية وطنية كوردية سورية بكل وضوح».

عبد الله كدو

وأضاف كدو، أن «الحركة الكوردية ناضلت ضد السياسات العنصرية للأنظمة المتعاقبة على البلاد منذ عقود، ودافعت عن الثقافة واللغة الكورديتين بلا هوادة»، مشيراً إلى أن «سجون النظام وشوارع وساحات المناطق الكوردية، وغيرها السورية، شاهدة على ذلك، وعليه لا يستطيع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بتسيير مسيراته المتهجمة على المجلس، مستخدماً موقفه المسؤول من تعليم اللغة الكوردية، بوابة للإساءة إليه».

وأشار إلى أن «PYD لا يستطيع أن يزاود على المجلس الكوردي، الذي يرفض التعليم على يد كوادر غير مختصين، واتباع مناهج غير معترف بها من قبل المنظمات التعليمية الدولية وغيرها من الجامعات والمؤسسات، وبالتالي يرفض المجلس التضحية بمستقبل جيل كامل من أبناء وبنات شعبنا الكوردي، واستخدام التعليم بالكوردية للدعاية السياسية».

وأوضح كدو، أن «مكونات المجلس الكوردي مارست تعليم ونشر اللغة والثقافة والأسماء الكوردية منذ عشرات السنين، وفق إمكاناتها المتاحة، في ظل فرض الحظر المطبق عليها من قبل الأنظمة المتعاقبة»، مشددا على أن «المجلس يفضل التعليم باللغة الأم، لكن ليس على حساب سوية التعليم والاعتراف بالشهادة العلمية، وهو بذلك إنما يستنطق مشاعر الجماهير الكوردية العريضة ويتبناها، وعليه يرفض سياسة القفز على المراحل في مجال التعليم وغيره على حساب مستقبل الأجيال».

و ختم عبد الله كدو حديثه قائلاً: «إن مسيرات التهجم على المجلس الكوردي الشريك الأساسي في الحوار الكوردي الكوردي، لا يفيد سوى ضرب هذا الحوار الساعي لوحدة الصف الكوردي، الذي يلقى كل الدعم و التأييد من قبل سواد الشعب الكوردي».