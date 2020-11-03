كوردستان تتحفظ على قانون «تعادل الشهادات» وتطالب الرئيس العراقي بعدم المصادقة عليه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تحفظها على قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية.

وقالت الوزارة في بيان : «بعد الاطلاع على قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في 28/10/2020 و دراسته من جميع الجوانب وتقيميه تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان عن تحفظها على مضمون هذا القانون وتؤيد موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الفيدرالية والمجتمع الأكاديمي العراقي والكوردستاني، لأن مضمون هذا القانون يخالف القيم والأسس العلمية الرصينة لتعادل الشهادات التي يتم الحصول عليها من خارج العراق».

وأكد البيان، أن ««هذا القانون لم يأخذ بنظر الاعتبار العديد من المعايير العلمية المهمة في عملية معادلة الشهادات وهذا يؤثر سلباً على مستوى وسمعة التعليم العالي في العراق وتلحق ضرراً بالغاً بقيم وقدسية الشهادات العلمية وتخالف أسس العدالة الاجتماعية، فضلاً عن ذلك ان هذا القانون قد تم تمريره دون الأخذ بنظر الأعتبار آراء وملاحظات الجهات ذات العلاقة».

وختم البيان بالقول: «عليه، نحن بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان نطالب رئيس جمهورية العراق الفدرالي بعدم المصادقة على هذا القانون بمضمونه الحالي».

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، قد انتقدت اليوم الإثنين، قانون أسس تعادل الشهادات ووصفته بـ «السابقة الخطيرة»، وقالت إن هذا القانون «جاء لاستثناء فئات معينة من القوانين النافذة»، وأن «جزءاً كبيراً من القانون يتعارض مع القوانين النافذة».