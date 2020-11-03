مارادونا يُنقل الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

يترقب الأرجنتينيون تطورات الحالة الصحية للنجم والأسطورة دييغو أرموندو مارادونا مدرب جيمناسيا لابلاتا الذي تم نقله للمستشفى بعد تدهور في صحته.

وحسب تقارير إعلامية أرجنتينية فمارادونا شعر بتدهور في صحته وطلب نقله للمستشفى حيث يعاني من فقر دم ويحتاج لتنقية جسده نتيجة أخده أدوية وشربه للكحول.

وبذل النجم السابق لكرة القدم الأرجنتينية والعالمية مجهودا كبيرا في المدة الأخيرة رغم حرصه على تجنب الاختلاط وأخذ كل الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا لكنه ذهب الجمعة الماضي لمشاهدة لقاء فريقه جيمناسيا لابلاتا.

كما احتفل بعيد ميلاده الستين لكن بطريقة حذرة حيث كان يرغب في الاحتفال بالحدث على طريقته.

وحسب صحفيين ومقربين من النجم الأرجنتيني، فالتغذية السيئة والكحول من أسباب وضعه الصحي السيئ حيث رفض الإفطار واتفق على الذهاب للمستشفى.

وأكدت صحيفة “ ماركا “ أنه سيقضي نحو 3 أيام في المستشفى قبل نقله لمصحة خاصة في العاصمة الأرجنتينية لتلقي العلاج وقد يمكث فيها لمدة أسبوع.