مسؤول حزبي كوردي: PKK بات دليلاً للأعداء في مخمور وشنگال

أكد مسؤول حزبي كوردي، أن حزب العمال الكوردستاني بات دليلاً لأعداء الكورد، وينسق معهم خاصة في مخمور وشنگال (سنجار)، كاشفاً عن جملة من الممارسات «الخطيرة» للحزب.

وقال كرمانج عبد الله، مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور: «لقد قدمنا في السابق الكثير من العون والمساعدات لمخيم مخمور، حتى يتمكن المدنيون من العيش حياة مريحة وجيدة، وكان قسم كبير من طلاب المخيم يكملون دراستهم في جامعة صلاح الدين (بأربيل)».

وأوضح أن «حوالي 300 عنصر من PKK قدموا إلى المخيم بأسلحتهم وأقاموا فيه مقرات وحواجز، وفرضوا على المخيم نظاماً عسكرياً على الرغم من أن قسماً كبيراً من قاطني المخيم غير راضين عن سياسات PKK، كما أن كافة المنظمات الدولية انسحبت من مخيم مخمور وأوقفت مساعداتها قائلة: (هذا مخيم عسكري، ونحن لا نتعامل مع المخيمات العسكرية».

كما أكد عبد الله، أن «PKK يحرض ويدرب أهالي المخيم ضد أربيل، لذا فإن العمال الكوردستاني يتحمل المسؤولية الكاملة عن مآلات الأوضاع في المخيم، رغم أننا متعاطفون مع قاطنيه وخاصة المدنيين».

وكشف المسؤول الحزبي الكوردي، أن «العمال الكوردستاني أنشأ محاكم في مخيم مخمور ويقوم بقتل الناس وزجهم في السجون، كما لهم علاقات مع قسم من ميليشيات الحشد الشعبي، لذا فقد تحول حزب العمال الكوردستاني إلى دليل لأعداء كوردستان، خاصة في مخمور وشنگال».