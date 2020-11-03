وفاة نزيل مضرب عن الطعام بسجن في اربيل

افادت الهيئة العليا لحقوق الانسان في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء وفاة احدالنزلاء في سجن لإصلاح الكبار في محافظة اربيل.

وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس في تصريح صحفي ان السجناء في اصلاحية اربيل قد بدأوا بالاعتصام والاضراب عن الطعام منذ الـ 11 من شهر تموز الجاري بهدف الضغط على السلطات في الاقليم لاسراع باصدار مشروع قانون العفو العام.

وبيّن ان السجين الذي مات اليوم قد نقلت جثته الى الطب العدلي ومازال التحقيق جاريا لكشف الملابسات التي ادت الى الوفاة.

واشار بطرس الى ان هؤلاء المعتصمين عن الطعام يطالبون بتحسين اوضاعهم واصدار عفوا عام يشملهم.