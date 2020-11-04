اعتقال مستشار حكومي بطلب من لجنة مكافحة الفساد

اعتقلت قوة أمنية، أمس، مستشار رئيس الوزراء الحالي والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء رعد الحارس. وذكرت وثيقة حكومية تابعتها (المدى)

أنه “جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29 (لجنة مكافحة الفساد)”. وينص القرار 160، الصادر، في عام 1983، وهو يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه. كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كلف رعد بتشكيل فريق لإعداد برنامج لصيانة جميع محطات انتاج الطاقة الكهربائية، فضلًا عن وضع برنامج لإعادة العمل بجميع شركات الكهرباء المتوقفة وإعادة الشركات المتخصصة بهذه الحلول.