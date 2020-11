المحكمة الدستورية الأمريكية العليا تكرم النبي محمد ص

في عام 1935 كرمت المحكمة الدستورية الأمريكية العليا ، برئاسة «تشارلز إيفانز هيوز »

، #النبي_محمد ص ، في مقرها في واشنطن ،

و هو قاضي العدل الأول ، و وزير خاجية سابق ، و مرشح لرئاسة الولايات المتحدة ، وذلك من خلال لوح ديكوري بالحفر التطريزي أبدعه الفنان الأمريكي ذو الأصل الألماني ” أدولف ألكسندر واينمان. ” Adolf Weinman

وذكرت تفاصيل الجدارية، بأنها ” تحتوى على نحت لأشخاص متجاورين، وتم تثبيتها على يمين غرفة القضاة في الجدار الشمالي لمقر المحكمة العليا، وتعمّد واينمان أن يحمل الرسول الأكرم نسخة ً بيساره من المصحف المحتوي على وحي السماء، وبيمينه يمتشق السيف كرمز لقوة العدالة والشرائع”.

وتحت الأشكال التي أبدعها «واينمان» كتب مسؤولو المحكمة الدستورية اعترافهم بأن :

” #النبي_محمد واحد من أعظم المشرّعين في العالم، وأن القرآن هو المصدر الأساس للشريعة، وأن #النبي_محمد قام بشرح وتعليم وتعزيز أحكام القرآن”

و #النبي_محمد هو الوحيد من بين 9 احتوت الجدارية على أسمائهم، ، بينما تم كتابة اسمي النبييَن موسى وسليمان، عليهما السلام، و حمورابي ، و كونفوشيوس ، و آخرون ، على جدارية أخرى جنوبي المحكمة.

ولعلم «واينمان» برفض المسلمين وضع تجسيد للنبي، فقد أكد على الآتي: « لا يظهر أي تشابه بشخصية #النبي_محمد »، وذلك أسفل التطريز الجداري، وأوضحت أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي مجرد « بوستر تكبيري » لقسم من التكريم فقط.

و في التقرير : #الرسول_محمد ص (570 – 632) هو نبي الإسلام. صور وهو يحمل القرآن الكريم ، و هو المصدر الأساس للشريعة الإسلامية.

إن تعاليم تعاليم #النبي_محمد تشرح ُ مبادئ القرآن وتطبقها.

و الشكل أعلاه هو محاولة حسنة النية من قبل النحات ، أدولف وينمان ، لتكريم #النبي_محمد ص ، ولكنه لا يشبهه .

و المسلمون عمومًا لديهم نفور قوي من الرسوم المنحوتة أو المصورة لنبيهم.

علَم #النبي_محمد ُ المسلمين و الناس َ أجمعين أن هناك إلهًا واحدًا للبشرية جمعاء.

و أمر المسلمين أن يؤمنوا بجميع الأنبياء وجميع الكتب المقدسة السماوية ، ولا سيما الكتاب المقدس منها.

كما علّم المسلمين أن يؤمنوا بجميع الأنبياء وجميع الكتب المقدسة السماوية ، ولا سيما الكتاب المقدس منها ، وتفاوض مع اليهود والمشركين في المدينة المنورة و عقد معاهدات معهم .

و يعتبر المسلمون أن هذه المعاهدات هي أول دستور مكتوب قائم في العالم.

كما كفل الدستور حرية َ الدين والحكم الذاتي والاستقلال القانوني في جميع الأمور.

و دعا إلى الدفاع المشترك عن المدينة المنورة ، وأعلن أن اليهود والوثنيين والمسلمين في تلك المعاهدة أمة واحدة” .. “

و نهى عن الصيد وقطع الأشجار في حرم المدينة المنورة.

و أعلن #النبي_محمد ص أن قتل غير المقاتلين أمر غير قانوني ، ووضع قيودًا شديدة على كيفية إدارة الحرب ، بل ودفع تعويضات عن قتل بعض الكلاب على يد أحد قادته.

إن تعاليم الرسول والقرآن هما المصدران الرئيسيان للشريعة.

ومن وصاياه ما يلي :

التأكيد على السلوك الأخلاقي ،

و النظافة الشخصية ؛

ثم التركيزعلى الحفاظ على جميع أشكال الحياة وتغذيتها ، بما في ذلك النباتات والحيوانات ؛

و أمر بأداء الصلاة بروحانية عالية ،

و أمربالصوم والصدقة.

والسلوك الصالح والعمل الجيد.

وأداء حقوق الوالدين والأبناء والأزواج والجيران …

ترجمة Muhammad (c. 570 – 632) The Prophet of Islam. He is depicted holding the Qur’an. The Qur’an provides the primary source of Islamic Law. Prophet Muhammad’s teachings explain and implement Qur’anic principles. The figure above is a well-intentioned attempt by the sculptor, Adolph Weinman, to honor Muhammad, and it bears no resemblance to Muhammad. Muslims generally have a strong aversion to sculptured or pictured representations of their Prophet.

ترجمة و تدقيق #الدكتور_صاحب_الحكيم

سفير السلام العالمي

لندن

ربيع الأول 1442 هجرية

تشرين الأول 2020 ميلادية