شهر ممطر ينتظر العراقيين

تشير التنبؤات الجوية، إلى حدوث منخفض جوي قادم من تركيا اليوم. وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته (المدى)

إنه “تشير التوقعات إلى استمرار الاجواء غير المستقرة في مدن شمالي ووسط البلاد والاجزاء الغربية خلال هذا الاسبوع ويستمر ظهور السحب العالية والمتوسطة”، مبينا أنه “ستتأثر مدن الشمال خلال اليوم الاربعاء وغدا الخميس بامتداد منخفض جوي من تركيا ترافقه كتلة هوائية باردة ورطبة ليسبب تساقط أمطار مصحوبة بالبرق والرعد، وغزارة واردة في المناطق المذكورة، كما يتوقع تساقط زخات من الامطار في اماكن متفرقة من وسط البلاد والاجزاء الغربية خلال تأثير المنخفض”.

وتابع السلامي، “ستتأثر معظم مدن البلاد بمنخفض جوي ثانٍ، مصحوب بكتلة باردة ورطبة أكثر فاعلية الأسبوع القادم، ليكون مصحوبا بموجة أمطار مختلفة الشدة ليطال تأثيره عموم مناطق البلاد، مع غزارة واردة ايضا، فيما ستشهد الفترة بين 10 تشرين الثاني الحالي وحتى مطلع كانون الاول المقبل تزايدا في فاعلية الحالات الممطرة”.

واضاف السلامي أنه “تشير خرائط الحرارة إلى استمرار تذبذب الدرجات، وذلك بسبب المنخفضات الجوية المؤثرة وتفاعل الكتل المدارية وهي من الايجابيات بطبيعة الحال”، مبينا أن “مفاجآت الخريف واردة جدا وتحتاج متابعة مستمرة”.