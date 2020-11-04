«صاروخ حديد» ينقذ «الزعيم» من مفاجأة «الذئاب»

نجح العين في تحويل تأخره بهدف أمام الفجيرة، إلى التعادل 1-1، مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وذلك بعدما خطف «البديل» فهد حديد هدفاً في «الوقت القاتل»، وتحديداً في الدقيقة 93، إثر يسارية صاروخية قوية، اصطدمت في المدافع العراقي محمد مصطفى، لتخدع الحارس عبدالله التميمي، وتعانق الشباك، وسط حسرة اللاعبين والجهاز الفني لـ«الذئاب» الذي تقدم بهدف مبكر، عن طريق المهاجم البرازيلي فارلي روزا في الدقيقة التاسعة، بتسديدة قوية في الزاوية الصعبة على خالد عيسى، وحصد الفجيرة أول نقطة في البطولة هذا الموسم، بينما وصل «الزعيم» إلى «النقطة 5».

وكان الفجيرة في طريقه إلى تحقيق المفاجأة، والخروج من المباراة بـ«العلامة الكاملة» الأولى على حساب «الزعيم»، بعدما خسر الجولات الثلاث الماضية أمام الشارقة 2-4 وبني ياس والظفرة 1-3، إلا أن «المشهد الأخير» لم ينتهِ كما يتمنى «صاحب الأرض»، بعدما عاد «الضيف» بقوة في الجزء الأخير من الشوط الثاني، مستفيداً من «قوة الدفع» الكبيرة للبدلاء، خاصة فهد حديد وويلسون، والتمسك بأمل العودة باللقاء إلى «نقطة البداية»، لتفادي الخسارة مجدداً، بعدما تعثر أمام الشارقة 1-2، والتعادل قبلها مع شباب الأهلي 1-1.

وكاد العين يدفع مجدداً ثمن الأخطاء الدفاعية، والتي كلفته ضياع 5 نقاط في المباراتين الماضيتين، وذلك عندما أخفق المدافع سعيد جمعة، في إبعاد الكرة أمام المرمى، قبل أن تصل إلى روزا الذي وضعها بـ«ذكاء» في الزاوية الصعبة على خالد عيسى.

وحرم «الفار» العين من هدف، بكرة رأسية لكايو كانيدو في الدقيقة 71، بعدما تابع كرة بندر الأحبابي المرتدة من العارضة، وأسكنها الشباك، إلا أن التقنية أشارت إلى أنه في موقف «التسلل»، رغم صعوبة الحالة.

جوران: أشعر بـ«الحسرة» والنقطة غير كافية

شدد الصربي جوران مدرب الفجيرة، على أنه يشعر بالحزن، بسبب ضياع نقطتين، أمام العين الذي أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، مبدياً حسرته على عدم الخروج بالنقاط الثلاث الكاملة التي كانت قريبة من فريقه.

ووصف جوران النقطة التي خرج بها الفجيرة، بأنها غير كافية، وقال: لعبنا جيداً، وتقدمنا في النتيجة، حتى الثواني الأخيرة، وقلة التركيز في الوقت المهم، أدت إلى استقبال هدف من كرة غير متوقعة.

وحول ضيق الوقت، خاصة أن الجولة المقبلة تأتي بعد أيام، أشار جوران إلى أنه سيجهز فريقه بصورة جيدة، ويأمل أن يقف معهم الحظ في المرات المقبلة.

بيدرو: تضررنا من «الفار»

وصف البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين قرارات «تقنية الفيديو»، بأنها السبب في الضرر الذي لحق بالفريق، خلال لقاء الفجيرة، وشدد على أنها غير منصفة بشكل كبير لفريقه.

وقال إنه توقع صعوبة اللقاء قبل بدايته؛ نظراً لأسلوب لعب الفجيرة خلال المباريات السابقة.

وأشار بيدرو إلى أن هدف الفجيرة، محل «شك كبير»، وكذلك هناك ضربة جزاء غير محتسبة لـ «الزعيم».

وأضاف: لست راضياً عن الأداء خلال الشوط الأول؛ لأن العين لم يستغل الفرص، كما أن إنهاء الهجمات لم يكن جيداً.

وقال: علينا جميعاً الاجتهاد من أجل الخروج من الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق حالياً.

وأكد بيدرو أن العين ما زال في صلب المنافسة، ويشهد الأداء تحسناً خلال الفترة المقبلة.