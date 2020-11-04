موظفون يقطعون سريع محمد القاسم احتجاجًا على تأخر الرواتب

اقدم مجموعة من الموظفين الغاضبين، امس الثلاثاء، على قطع الطريق السريع من جهة محمد القاسم بالقرب من وزارة المالية احتجاجا على تأخير استلام رواتبهم.

وتم تداول مقطع فيديو على موقع فيسبوك تابعته (المدى) تظهر فيه مجموعة من الموظفين يقومون بقطع الطريق السريع محمد القاسم بالاطارات.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، وزارة المالية، بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين. وتزامن احتجاج الموظفين مع دعوات على وسائط التواصل الاجتماعي لبدء اضراب شامل عن الدوام ابتداء من يوم الاحد المقبل.

وكان وزير المالية علي علاوي، قد قال: “ربما تدفع الرواتب بعد أسبوعين أو 3 في حال لم يمض قانون تمويل العجز”، مشيرًا إلى أن المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونًا “سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل”.

واضاف، في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق رواتب الموظفين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن “الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، كما أن الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية”.