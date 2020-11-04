وزيرة الهجرة تبحث مع الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة لدى العراق…

سبل التعاون المشترك

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة ( UNDP) لدى العراق السيدة زينة علي احمد والوفد المرافق لها ، وجرى خلال اللقاء بحث آلية التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها دعم الاستقرار في مناطق العودة .

وذكرت السيدة الوزيرة أن ” خطة الوزارة الاستراتيجية والمشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء ستزيد من وتيرة مشاريع السلم المجتمعي، وتحقق نهضة نوعية في مشاريع اعادة اعمار واستقرار المناطق المحررة خلال العام القادم (٢٠٢١) ” ، مشيرة إلى التنسيق العالي الذي تقوم به الوزارة على جميع المستويات بما فيها المنظمات المحلية والدولية لتأمين الظروف المناسبة لأستمرار تنفيذ مشاريع اعمار مناطق العودة وتحقيق دعم الاستقرار بوتيرة تصاعدية .

من جهتها ابدت السيدة زينة علي احمد استعداد المنظمة للتعاون والتنسيق مع الوزارة لوضع الخطط الكفيلة بالمشاريع المزمع تنفيذها خلال العام القادم وبما يساهم في خدمة فئات عناية الوزارة .