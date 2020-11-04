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79 وفاة و2343 إصابة بـ «كورونا» في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 10.481.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 382.118 إثر تسجيل 2.343 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكر البيان أن حالات الشفاء بلغت 328.824 حالة بعد تعافي 1.817 حالة جديدة.

وبينت الوزارة أنها أجرت 146.247 فحص «كورونا» خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 14.410.507.

وقالت إن نسبة المصابين الذين يعانون من متلازمة ‹ذات الرئة› بلغت 4.7، فيما بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة 2.386.

وحتى ساعة إعداد الخبر، بلغ عدد مصابي «كورونا» حول العالم 47,718,170 توفي منهم 1,217,515، فيما تعافى 34,230,533.

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