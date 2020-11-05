الكاظمي يبحث مع وزير النقل قرار سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو

كشفت وزارة النقل، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، عن قرار لوزيرها بسحب العمل من شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير ، موضحة بان الكاظمي ووزير النقل سيبحثان الموضوع داخل موقع المشروع.

وقال مدير اعلام الوزارة فالح هادي ان “شركة دايو الكورية اخلت بالاتفاق المتفق عليه مع الوزارة بشان عمق المشروع ومدته وكلفته، لذلك فان الوزير ابلغهم بسحب العمل منهم واحالته لشركة ثانية”.

واضاف أن “الشركة يوم امس تواصلت مع الوزارة بشان العودة للاتفاق الاول وتنفيذ اتفاق الوزارة، الامر الذي سيناقشه الوزير الذي يرافق رئيس الوزراء الكاظمي خلال زيارته اليوم للبصرة وللمشروع”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة البصرة، في زيارة تفقدية وافتتاح مشروع غازي.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، افتتح صباح اليوم، البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة”.

وقال مصدر في حديث إن “الكاظمي سيزور مشروع ميناء الفاو الكبير، وسيعقد اجتماعاً أمنياً مع القيادات الأمنية داخل مقر قيادة عمليات البصرة، وسيعقد اجتماعاً أيضاً مع محافظ البصرة، أسعد العيداني”.