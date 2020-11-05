باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين …وزارة الهجرة : عودة (101) نازحا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم الأصلية في نينوى

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (21) اسرة نازحة بواقع (101) فردا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى ، ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تم اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (101) فردا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم الاصلية في مناطق ( كوكجلي و المحلبيه و النهروان و تلعفر و تل عبطه و الانتصار والزهور ) في محافظة نينوى ” ، لافتا الى ان كوادر ممثلية الوزارة في الاقليم وزعت بينهم مساعدات اغاثية .

و تابع جهاكير ان” الايام القليلة القادمة ستشهد عودة دفعات جديدة اخرى من النازحين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية ، مشيرا الى عودة الاسر جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم و بالتعاون مع القوات الامنية و تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية “.