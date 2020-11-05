 ترانيم الهوى والروح  

بقلم : شاكر فريد حسن
يا حلوة العينينِ
والثغر والمبسم
يا نسمة ربيعية
رفت على صدري
لولاكِ لظل قلبي
مكسور الخاطر
بين أودية قفري
فعيناكِ ردتا البشاشة
إلى وجهي
وثغرك الحلو
أحيا الأماني
في احتضاري
بمحرابِ حُبُّكِ
شيدّتُ صومعتي
وبآهاتكِ وشهقاتكِ
لحنت موّالي
فأنتِ روحي وفكري
وسر الكون
وحلمي
وأنتِ الخيال
ووحي أشعاري
وخمري
وأنتِ الطبيعة
بسحرها وجمالها
وأنت الدفء
في ليالي الشتاء
الباردة
على خدكِ
أرسمُ بريشتي
لوحاتَ العشقِ
وفي عينيكِ أرى
جمال الدنيا
فداعبي الأوتار
يا لحن الوفاء
ونبع الأماني
واعزفي ألحان الهوى
على قيثارة قلبي
في أعذب إنشادِ