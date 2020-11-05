رئيس الجمهورية: لدينا تحفظات على قانون الانتخابات والفساد الانتخابي آفة خطيرة تهدد السلم

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، تحفظه على بعض فقرات قانون الانتخابات الجديد، فيما أشار إلى أن الفساد الانتخابي آفة خطيرة، حسب تعبيره.

وقال برهم صالح، في كلمة له بعد مصادقته على قانون الانتخابات، : “لدي تحفظات على قانون الانتخابات، لكنه يمثل تغييرا نحو الأفضل”، مبيناً أن “اصلاح القانون الانتخابي مطلب وطني لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز والتزوير”.

وأضاف صالح: “اننا امامَ مرحلة حساسة من تاريخ العراقِ الحديث، وعلينا تحمل المسؤوليةَ الوطنيةَ في تمكينِ جيل سياسي جديد يأخذُ على عاتقه اكمالَ مشروعِ الاصلاحِ المنشود”.

وأشار إلى أن “الفساد الانتخابي والمالي مترابطان، ويمثلان افة خطيرة تهدد السلم المجتمعي”، مبينا أن “الطعون والشكوك كانت سببا في عزوف المواطنين عن الانتخابات، واليوم يجب الإسراع في تحقيق متطلبات الانتخابات النزيهة، تعتمد التسجيل البايومتري”.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة “تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه اكمال مشروع الإصلاح، وفاء منا للدماء الزكية التي اريقت في طريق الإصلاح والتغيير، ويجب تهيئة الظروف لاختيار حكومة قوية تصون السيادة وتحفظ هيبة الدولة وترفع معاناة العراقيين”.

وصادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، في وقت سابق من اليوم الخميس (05 تشرين الثاني 2020)، على قانون الانتخابات الذي صوت مجلس النواب عليه في وقت سابق، وأكمل فقراته.

وبحسب وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح، تبيّن أن الرئيس صادق على قانون الانتخابات بعد إرساله من مجلس النواب عقب اكتمال فقرات القانون التي كانت محل الخلاف بين القوى السياسية.

توزيع الدوائر المتعددة الانتخابية في جميع محافظات العراق، وعدد الذين سيفوزون عن كل محافظة، بعد اكتمال التصويت على فقرات قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب التي عقدت الأسبوع الماضي.

وبحسب القانون الجديد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويفوز عن جميع الدوائر 322 نائباً، بواقع 3-5 نواب عن كل دائرة، فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية، على الأقل.

وتقسم العاصمة بغداد 17 دائرة انتخابية، ويفوز عنها 69 نائباً، أما محافظة نينوى فتقسم 8 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 31 نائباً، بينما في محافظة البصرة ستكون 6 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 25 نائباً.

وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار 5 دوائر، ويفوز عنها 19 نائباً، في حين أن محافظة بابل ستكون فيها 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 17 نائباً، أما في محافظة الأنبار فستكون 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 15 نائباً.

وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية عددها 4، ويفوز عنها 14 نائباً، أما في محافظة كركوك فستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً، بينما في محافظة النجف فستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً.

ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظة صلاح الدين 3، ويفوز عنها 12 نائباً، كذلك في محافظة كربلاء تكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً، ونفس الحال في محافظة واسط، حيث تكون فيها 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً.

وفي الديوانية ستكون أيضاً 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً، وكذلك الوضع في محافظة ميسان، ستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 10 نواب، أما في محافظة المثنى فستكون دائرتان، ويفوز عنها 7 نواب.

وفي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائباً، بينما في أربيل، ستكون 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 16 نائباً، بينما في محافظة دهوك ستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً.

وستبقى 7 مقاعد انتخابية لكوتا الأقليات، بحسب ما جاء في القانون الانتخابي، الذي صوت مجلس النواب على إكمال فقراته، التي كانت محل الخلاف بين الكتل السياسية.