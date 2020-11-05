لأول مرة.. 8479 حالة شفاء بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3574 إصابة و60 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) إنها “سجلت 3574 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين الكلي في العراق منذ انتشار الفايروس إلى 458870 إصابة”.

وأضافت أنه “تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليصبح مجموع المتوفين الكلي جراء كورونا منذ بدء انتشاره في العراق 11128 حالة وفاة. أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 8479 حالة شفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفايروس في البلاد إلى 417235 حالة شفاء”. ‌الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 962 إصابة جديدة بفايروس كورونا. وتوزعت الإصابات الجديدة بالفايروس بحسب بيان وزارة الصحة كما يلي: ‌أربيل 392، السليمانية 197، دهوك 283، حلبجة 160، كرميان 580، رابرين 16. فيما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في إقليم كردستان 404 حالة شفاء متوزعة كما يلي: أربيل 115، السليمانية 19، دهوك 205، حلبجة 22، كرميان 39، رابرين 4. أما حالات الوفاة فقد بلغت 28 حالة متوزعة كما يلي: أربيل 5، السليمانية 7، دهوك 9، حلبجة 4، كرميان 1، رابرين 2. وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في عموم إقليم كردستان إلى 80413 حالة منها شفاء 50698 ووفاة 2560 حالة.