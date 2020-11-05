ناشط سياسي: PKK أصبح خنجراً مسموماً في خاصرة إقليم كوردستان

أكد ناشط سياسي كوردي سوري، اليوم الأربعاء، أن حزب العمال الكوردستاني PKK أصبح خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الكوردي، لافتاً إلى أن نضال هذا الحزب موجه ضد تجربة إقليم كوردستان، حيث جلب الويلات للكورد، مشيراً إلى أن وجوده في الإقليم غير شرعي وغير قانوني.

وقال الناشط السياسي شيرزان علو في حديث إن «نداء الرئيس مسعود بارزاني يوضح مدى تضرر إقليم كوردستان من هذ التنظيم، ويؤكد أهمية نبذ الاقتتال الكوردي بشكل صريح، ورفض احتلال قرى ومناطق الإقليم باعتبارها مناطق كوردية محررة».

شيرزان علو

وأضاف «من المفترض أن يناضل كل حزب كوردي من أجل تحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة الدول الغاصبة لكوردستان في ساحته، وليس أن يأتي لاحتلال قرى وبلدات كوردية محررة تنعم بالأمن والأمان».

وأكد علو، أن «تواجد PKK في إقليم كوردستان يشكل تهديداً وخطراً كبيرين، ووجوده غير قانوني وشرعي، حيث يقوم باحتلال القرى والبلدات المحررة، والهجوم على قوات البيشمركة، ومحاولة اغتيال شخصيات دبلوماسية داخل الإقليم، وبات أيضا يستهدف مصالح الإقليم الاقتصادية، كقيامه بتفجير أنبوب نفط الإقليم، في محاولة منه لتجويع شعب الإقليم خدمة لأجندات الدول الغاصبة لكوردستان».

وقال الناشط السياسي الكوردي: «لا أعتقد أن يخرج PKK من المناطق التي احتلها في إقليم كوردستان بسهولة، لأن وجود هذا التنظيم مرتبط ببعض الدول الإقليمية المعادية للشعب الكوردي، حيث يعمل هذا الحزب لصالح أعداء الكورد، ولذلك لن يخرج ببساطة».

وختم شيرزان علو حديثه قائلاً: «PKK أصبح خنجراً مسموماً في خاصرة إقليم كوردستان، حيث قام بنقض الاتفاقيات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني مراراً، وباتت ممارساته وسياساته موجهة ضد تجربة إقليم كوردستان وقام بجلب الويلات للشعب الكوردي».