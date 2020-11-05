وزيرة الهجرة تعلن عن عودة 179 نازحا من مخيمات المدينة السياحية وعامرية الفلوجة الى مناطقها في الانبا

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ان دفعة جديدة من النازحين عادت الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي محافظة الانبار ، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية والآمنة التي تنظمها الوزارة .

واوضحت سيادتها ان مخيمات المدينة السياحية وعامرية الفلوجة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل وقيادة عمليات الانبار والمحافظة ، شهدت اليوم عودة (179) نازحا الى محال سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي ( الرطبة ، القائم ، الخالدية ، الفلوجة ، الصقلاوية والكرمة ) بمحافظة الانبار ، متمنية على النازحين الراغبين بالعودة التواصل مع كوادر فروع الوزارة بغية التنسيق معهم لتأمين مستلزمات تلك العودة من كل الجوانب توفيرا للوقت وللجهد المبذول على هذا الصعيد .

واشارت السيدة جابرو إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عودة وجبات جديدة من العوائل النازحة من مخيمات المحافظة إلى مناطق سكناها الأصلية تمهيدا لغلق المخيمات وانهاء ملف النزوح في الأنبار ، مؤكدة سعي الوزارة لإغلاق ملف النازحين بأسرع وقت ممكن بعودة جميع الاسر النازحة إلى مناطقها المحررة طوعيا مع حل كل الاشكالات التي من شأنها ان تعرقل عودة الاهالي إلى مناطقهم .