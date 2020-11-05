وزير المالية الاتحادي : يستحيل تمويل الرواتب في موعدها “دون اقتراض”

قال وزير المالية الاتحادي ، علي علاوي ، اليوم الأربعاء ، انه ” إذا تم تمرير قانون تمويل العجز المالي في البرلمان يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين، فمن الممكن الايعاز بصرف الرواتب نهاية الأسبوع”، مشيراً الى أن ” تأخر تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب ، لأن الموضوع يتوقف على الاقتراض حصراً”.

قال وزير المالية الاتحادي ، علي علاوي ، اليوم الأربعاء ، انه ” إذا تم تمرير قانون تمويل العجز المالي في البرلمان يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين، فمن الممكن الايعاز بصرف الرواتب نهاية الأسبوع”، مشيراً الى أن ” تأخر تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب ، لأن الموضوع يتوقف على الاقتراض حصراً”.

جاءت تصريحات علاوي، في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية الرسمية ، أضاف خلالها ، أن ” هناك فجوة ما بين الموارد النفطية والنفقات وهذا يتسبب بتأخر صرف الرواتب لـ 3 أسابيع على الأقل، والسبب بتأخر الرواتب هو العجز في الموازنة الشهرية، والذي يتراوح ما بين 4-5 ترليون دينار شهرياً”.

مؤكداً استحالة تمويل الرواتب في موعدها “دون اقتراض”، مذكرا بأن “عدم تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب كل شهر ما بين 3-5 أسابيع تزداد شهراً بعد أخر”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.