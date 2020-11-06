أسرة عبدالحليم تؤكد تزوير عقد زواجه من سعاد حسني

نفت أسرة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، ما تردد خلال الساعات الماضية، من أن العندليب تزوّج بالفعل من الراحلة سعاد حسني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية عقد زواج عرفي باسم الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وسندريلا الشاشة العربية الراحلة سعاد حسني، وهو ما أكدت أسرته أنه مزور.

وقال مصدر من أسرة العندليب في تصريح صحفي، إن هذا العقد أدرجته شقيقة سعاد حسني، “نجاة” في كتابها “سعاد.. أسرار الجريمة الخفية”، وليس له أساس من الصحة، مؤكداً أن التوقيع الموجود على العقد لا يخص حليم، وأن الأسرة تنتظر البت في عدة قضايا متداولة حالياً في المحاكم المصرية، بسبب المعلومات الخاطئة والإشاعات التي نشرتها نجاة في كتابها عن الفنان الراحل.

وافادت مصادر اعلامية مصرية أن الذكرى المقبلة للعندليب الراحل ستشهد الكشف عن مذكرات بصوته، من خلالها يفجر عديداً من المفاجآت، بينها تأكيده عدم زواجه من سعاد حسني.